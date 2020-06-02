Овечкин высказался о массовых беспорядках в США

Ему грустно следить за тем, что происходит вокруг.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин опубликовал запись в своем Twitter-аккаунте. Хоккеист высказал слова соболезнования по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также обратился к жителям США в связи с массовыми беспорядками, вызванные данным событием.

Покойся с миром, Джордж Флойд. Очень грустно видеть то, что происходит вокруг. Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим. Нужно уметь слушать и меняться. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности, берегите друг друга и свою семью. Александр Овечкин, нападающий "Вашингтон Кэпиталз"

Напомним, 25 мая житель Миннесоты Джордж Флойд скончался из-за грубого обращения со стороны полицейского Дерека Шовина. Это событие повлекло за собой массовые беспорядки в США. Впоследствии Шовина обвинили в непредумышленном убийстве

Ранее стало известно, что приз лучшему снайперу НХЛ предлагают переименовать в честь Александра Овечкина.

Видео: YouTube / NBC News , NHL Россия