За расследование обстоятельств трагедии взялись в ФБР.

В США начался бунт из-за смерти чернокожего после грубого ареста. Об этом сообщили журналисты телеканала ABC News. По данным СМИ, трагедия произошла в городе Миннеаполис, штате Миннесота. на улицы в знак протеста вышли сотни жителей. Демонстранты разбили окно в полицейском участке. Для разгона толпы правоохранительные органы применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Напомним, что арест чернокожего мужчины произошел 25 мая около продуктового магазина. Его заподозрили в том, что он расплатился фальшивым чеком. Представители закона вытащили гражданина из машины, а после уложили на асфальт. Один из полицейских надавал на голову подозреваемого коленом. Жертва заявила, что начинает задыхаться. После этого жителя города госпитализировали. Он скончался в больнице. Медики выяснили, что американец страдал от проблем со здоровьем.

Установлена личность погибшего. Им оказался 46-летний охранник по имени Джордж Флойд. Его друзья рассказали, что он был хорошим человеком и добропорядочным гражданином. В настоящее время делом занимается ФБР. Мэр города принес извинения за действия полиции родственникам погибшего. Четырех оперативников, причастных к задержанию, уволили.

В Гонконге полиция применила "перечные" шарики для разгона протестующих.