Приз лучшему снайперу НХЛ предлагают переименовать в честь Овечкина

Форвард "Вашингтона" завоевал девятый "Морис Ришар Трофи" в карьере.

Журналист Deadspin Сэм Фелс предложил переименовать награду "Морис Ришар Трофи" в честь нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. Эта награда вручается лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам регулярного сезона.

По словам Фэлса, российский хоккеист чаще других побеждал в этой номинации, учитывая даже рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки. Журналист отметил, что новое название награде должны дать в тот день, когда Александр примет решение закончить свою карьеру.

Напомним, 27 мая стало известно, что НХЛ возобновит сезон, прерванный из-за эпидемии коронавируса, со стадии плей-офф. Регулярный чемпионат завершен досрочно. Александр Овечкин вместе с Давидом Пастрняком из "Бостон Брюинз" разделили первое место в списке лучших снайперов - оба забросили по 48 шайб. Нападающий "Вашингтона" стал обладателем "Морис Ришар Трофи" в девятый раз за всю карьеру.

Ранее Александра Овечкина признали лучшим левым нападающим с начала эпохи расширения НХЛ.

Видео: YouTube / NBC Sports