Александр Овечкин признан лучшим левым нападающим с начала эпохи расширения НХЛ

В голосовании приняли участие ведущие эксперты лиги.

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) составил рейтинг лучших левых форвардов в истории чемпионата, начиная с сезона 1967/68. Тогда было принято решение увеличить количество участников с шести до двенадцати клубов, что в дальнейшем повлияло на развитие турнира.

Первое место по итогам голосования среди экспертов НХЛ занял капитан "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин. Он набрал 205 голосов. Следом за ним расположился экс-форвард "Лос-Анджелес Кингз" Люк Робитайл с результатом 185 голосов. Тройку лидеров замкнул бывший нападающий "Детройт Ред Уингз" Брендан Шенахан - 168 голосов.

Одноклубник Александра Овечкина, Илья Ковальчук, занял 12 место в рейтинге, набрав 54 голоса.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее Александр Овечкин назвал свою пятерку мечты в сборной России.

Видео: YouTube / NHL Россия