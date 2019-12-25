Александр Овечкина назвал свою пятерку мечты в сборной России

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Александр Овечкин в прямом эфире в Instagram ответил на вопрос, какой он видит пятерку мечты в составе национальной команды.
Пятерка мечты в сборной: Александр Семин, Сергей Федоров, Андрей Марков, Илья Никулин и я. С этими ребятами мы бы всех разорвали на Олимпиаде. Люблю играть против американцев и канадцев. Сказывается ли на нас неприятная политическая обстановка? Нет, к нам, русским, нормально относятся.
Александр Овечкин, нападающий "Вашингтон Кэпиталз"
Напомним, Александр Овечкин играет за сборную России с 2004 года. В составе национальной команды он стал трехкратным чемпионом мира.
Ранее Овечкин заявил, что вернется домой по окончании карьеры.
Фото: VK / @fhr
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