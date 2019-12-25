Александр Овечкина назвал свою пятерку мечты в сборной России

По его мнению, с таким составом можно бороться за золото Олимпийских игр.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Александр Овечкин в прямом эфире в Instagram ответил на вопрос, какой он видит пятерку мечты в составе национальной команды.

Пятерка мечты в сборной: Александр Семин, Сергей Федоров, Андрей Марков, Илья Никулин и я. С этими ребятами мы бы всех разорвали на Олимпиаде. Люблю играть против американцев и канадцев. Сказывается ли на нас неприятная политическая обстановка? Нет, к нам, русским, нормально относятся. Александр Овечкин, нападающий "Вашингтон Кэпиталз"

Напомним, Александр Овечкин играет за сборную России с 2004 года. В составе национальной команды он стал трехкратным чемпионом мира.

Ранее Овечкин заявил, что вернется домой по окончании карьеры.

Фото: VK / @fhr