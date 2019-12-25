Александр Овечкин заявил, что вернется в Россию по окончании карьеры

При этом форвард не оставляет надежду выиграть золото Олимпийских игр.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в прямом эфире в Instagram ответил на вопрос, чем займется по окончании карьеры.

Пока не задумывался над этим. Возможно, поработаю генеральным менеджером. Скорее всего, я вернусь в Россию. Это мой дом. Игра за сборную России? Пока у меня есть здоровье, буду играть. Я хочу выиграть Олимпийские игры. Это моя мечта до сих пор. Александр Овечкин, нападающий "Вашингтон Кэпиталз"

Напомним, Александр Овечкин играет за "Вашингтон" с 2005 года. За это время нападающий установил несколько клубных рекордов результативности. В сезоне 2017/18 Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин и Уэйн Гретцки обменялись победами в NHL 20.

Фото: NHL.com