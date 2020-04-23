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Александр Овечкин и Уэйн Гретцки обменялись победами в NHL 20

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Болельщики во время трансляции пожертвовали 40 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом.

В ночь на 23 апреля нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки сыграли друг против друга в NHL 20 в режиме онлайн.

По итогам первого матча Гретцки обыграл российского форварда в овертайме - 5:4. В ответной встрече Овечкин вел со счетом 4:1, но в итоге было принято решение досрочно остановить игру.

Болельщики следили за противостоянием в прямом эфире на канале "Вашингтона" в Twitch. Во время матчей болельщики пожертвовали более 40 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Все собранные деньги направят через благотворительные организации.

Ранее Александр Овечкин поделился мыслями о завершении карьеры.

Видео: Twitter / @Capitals

Теги: nhl 20, александр овечкин, национальная хоккейная лига, уэйн гретцки, хк вашингтон кэпиталз, хк эдмонтон ойлерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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