Александр Овечкин и Уэйн Гретцки обменялись победами в NHL 20

Болельщики во время трансляции пожертвовали 40 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом.

В ночь на 23 апреля нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки сыграли друг против друга в NHL 20 в режиме онлайн.

По итогам первого матча Гретцки обыграл российского форварда в овертайме - 5:4. В ответной встрече Овечкин вел со счетом 4:1, но в итоге было принято решение досрочно остановить игру.

Болельщики следили за противостоянием в прямом эфире на канале "Вашингтона" в Twitch. Во время матчей болельщики пожертвовали более 40 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Все собранные деньги направят через благотворительные организации.

Ранее Александр Овечкин поделился мыслями о завершении карьеры.

Видео: Twitter / @Capitals