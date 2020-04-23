Александр Овечкин и Уэйн Гретцки обменялись победами в NHL 20

В ночь на 23 апреля нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки сыграли друг против друга в NHL 20 в режиме онлайн.
По итогам первого матча Гретцки обыграл российского форварда в овертайме - 5:4. В ответной встрече Овечкин вел со счетом 4:1, но в итоге было принято решение досрочно остановить игру.
Болельщики следили за противостоянием в прямом эфире на канале "Вашингтона" в Twitch. Во время матчей болельщики пожертвовали более 40 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом. Все собранные деньги направят через благотворительные организации.
Ранее Александр Овечкин поделился мыслями о завершении карьеры.
Видео: Twitter / @Capitals
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