Александр Овечкин поделился мыслями о завершении карьеры

Он будет играть до тех пор, пока в нем есть страсть к хоккею.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин в интервью пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

У меня есть еще год контракта после этого сезона. Слава богу, я здоров и чувствую себя прекрасно. Я все еще обожаю хоккей и буду продолжать играть до тех пор, пока во мне есть страсть к игре. Но я ни в коем случае не хочу быть хоккеистом в команде, который просто катается для виду и занимает чье-то место. Александр Овечкин, нападающий "Вашингтон Кэпиталз"

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что Александр Овечкин может завершить карьеру в России.

Фото: NHL.com