Уэйн Гретцки считает, что Александр Овечкин завершит карьеру в России

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" играет в НХЛ с 2005 года.

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки в интервью телеканалу Sportsnet поделился мнением о том, где форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может завершить карьеру.

Помню свои ощущения, когда уходил из хоккея. Для меня существовала одна лига, и если я недостаточно хорош для нее, то пора прощаться. Я вырос здесь, я парень из НХЛ, но у Овечкина другая история. Он вырос в России и гордится своей страной. Возможно, ему будет здорово вернуться домой. Уэйн Гретцки, лучший снайпер в истории НХЛ

До переезда в НХЛ Александр Овечкин играл за московское "Динамо". Он помог клубу стать чемпионом России по итогам сезона 2004/2005.

Напомним, Уэйн Гретцки забил за всю карьеру 894 гола в регулярном сезоне НХЛ. Это лучший показатель турнира. На счету Александра Овечкина 706 заброшенных шайб. Он занимает восьмое место в списке лучших снайперов лиги за всю ее историю.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин и Уэйн Гретцки сыграют в NHL 20.

Видео: YouTube / NHL Россия, SPORTSNET, CBC News: The National