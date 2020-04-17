Александр Овечкин сыграет с Уэйном Гретцки в NHL 20

Деньги, которые пожертвуют болельщики во время матча, направят на борьбу с коронавирусом.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин сыграет в NHL 20 с с легендарным канадским хоккеистом, бывшим форвардом "Эдмонтон Ойлерз" Уэйном Гретцки. Об этом сообщил официальный сайт команды.

Игра пройдет в формате до двух побед. Ее можно будет увидеть 22 апреля на канале "Вашингтона" в Twitch. Во время прямой трансляции болельщики смогут жертвовать средства на борьбу с коронавирусом. Все собранные деньги направят через благотворительные организации "Вашингтона" и "Эдмонтона".

Напомним, Уэйн Гретцки забил за всю карьеру 894 гола в регулярном сезоне НХЛ. Это лучший показатель турнира. На счету Александра Овечкина 706 заброшенных шайб. Он занимает восьмое место в списке лучших снайперов лиги за всю ее историю.

Ранее Уэйн Гретцки обещал поздравить Александра Овечкина, если тот побьет рекорд по голам.

Видео: YouTube / NHL Россия