Уэйн Гретцки пообещал поздравить Александра Овечкина, если тот побьет рекорд по голам в НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" занимает седьмое место в списке лучших снайперов.

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки поделился мнением о шансах нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина установить новый рекорд по количеству голов в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.).

"Я говорил уже тысячу раз, что переживаю за Овечкина, как и все, кто любит нашу игру. У меня уже никто не заберет мою карьеру, я очень горжусь ей. Надеюсь, что смогу первым пожать руку Александру, если у него получится побить мой рекорд", - приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.

Уэйн Гретцки забил за всю карьеру 894 гола в регулярном сезоне. Это лучший показатель турнира. На счету Александра Овечкина 706 заброшенных шайб. Он занимает восьмое место в списке лучших снайперов лиги за всю ее историю.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее Александр Овечкин стал автором лучшего российского гола в НХЛ.

Фото: NHL.com