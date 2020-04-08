Александр Овечкин стал автором лучшего российского гола в истории НХЛ

Этот гол также признали лучшим аналитики телеканала ESPN.

На русскоязычной версии сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) опубликовали рейтинг самых лучших российских голов, в который вошли 10 игроков.

Первое место занял Александр Овечкин и его гол в ворота "Финикс Койотис" 16 января 2006 года. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" технично ушел от игрока соперника и в падении с острого угла отправил шайбу за линию ворот. Весь рейтинг можно посмотреть здесь.

Отметим, что в феврале 2020 года телеканал ESPN признал гол Овечкина в ворота "Финикса" лучшим в истории НХЛ.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее Александр Овечкин рассказал, когда в последний раз плакал.

Видео: YouTube / NHL Россия