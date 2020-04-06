Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рассказал, когда в последний раз плакал

Это было во время просмотра фильма.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Александр Овечкин рассказал, что заставило его плакать в последний раз.

"Это было, когда мы с женой посмотрели фильм "Дневник памяти". Я не то, чтобы плакал, но чувствовал, как подступает к горлу ком. Посмотрел на Настю, она плакала. И я подумал, что мне нужно что-то сделать, как-то отвлечься", - сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу Men"s Journal.

"Дневник памяти" - американская мелодрама режиссера Ника Кассаветиса, выпущенная в 2004 году. Это история любви двух молодых людей из разных социальных слоев.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее Александр Овечкин назвал двух актрис, в которых он был влюблен.

Видео: YouTube / Men"s Journal