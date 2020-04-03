Александр Овечкин назвал двух актрис, в которых он был влюблен

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) во время паузы в регулярном сезоне провела опрос среди хоккеистов. Они должны были назвать самых привлекательных звезд шоу-бизнеса.
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что в юности он был влюблен в голливудских актрис Шарлиз Терон и Деми Мур.
Также в опросе принял участие вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский. Он сказал, что ему нравится актриса Марго Робби.
Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.
Ранее стало известно, что зрители канала NBC принали Александра Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ.
Видео: YouTube / NHL
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Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees