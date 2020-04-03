Александр Овечкин назвал двух актрис, в которых он был влюблен

Нападающий "Вашингтона" принял участие в опросе от НХЛ.

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) во время паузы в регулярном сезоне провела опрос среди хоккеистов. Они должны были назвать самых привлекательных звезд шоу-бизнеса.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признался, что в юности он был влюблен в голливудских актрис Шарлиз Терон и Деми Мур.

Также в опросе принял участие вратарь "Тампы-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский. Он сказал, что ему нравится актриса Марго Робби.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее стало известно, что зрители канала NBC принали Александра Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ.

Видео: YouTube / NHL