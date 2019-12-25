Канал NBC признал Александра Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ

За него проголосовали 55% телезрителей.

Пресс-служба телеканала NBC устроила голосование для своих зрителей, в котором они могли выбрать лучшего снайпера в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.).

За победу в номинации боролись 16 хоккеистов, в том числе и нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Они были разбиты по парам, из которых сформировалась сетка плей-офф.

Российский хоккеист дошел до финала, где встретился с бывшим нападающим "Питтсбург Пингвинз" Марио Лемье. За Овечкина проголосовали 55% зрителей.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За это время нападающий установил несколько рекордов результативности в чемпионате и в клубе. В сезоне 2017/18 Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее Александр Овечкин рассказал о жизни во время карантина.

Фото: NHL.com