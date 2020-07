Видео из TikTok с участием Овечкина рассмешило фанатов

В видео приняли участие и другие российские хоккеисты.

Видео из TikTok с участием российского нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Александра Овечкина рассмешило фанатов. Ролик разместила на собственном аккаунте подруга дочери хоккеиста - Есения. Девочка является ребенком коллеги по команде Овечкина Евгения Кузнецова.

В видео кроме самого Овечкина также появился Кузнецов вместе с дочерью, Илья Ковальчук, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов. Спортсмены по очереди повторяют движения под музыкальную композицию Baby Come Give Me Something, которую исполняет артист Wiz Khalifa.

Данный ролик позже в собственном Instagram-аккаунте опубликован Илья Самсонов. Подписчики попросили его "сильно не уходить в танцы". Она заметили, что с чувством ритма у хоккеиста "не очень". Подписчики добавили, что несмотря на это спортсмены они "офигенные".

Видео: Tiktok/ @eseniakuzy