Трамп подтвердил возможность запрета TikTok в стране

Дональд Трамп подтвердил возможность запрета TikTok в США. Американский президент в интервью для журналистов телекомпании Gray Television объяснил, что Вашингтон рассматривает вариант с полным запретом китайского приложения на территории страны. Однако это решение - "одно из многих" рассматриваемых предложений. Полная версия выступления политика будет опубликована в воскресенье.
Да, мы рассматриваем это
Дональд Трамп, президент США
Политик прокомментировал аналогичное заявление государственного секретаря Майка Помпео. По словам Трампа, "это большой бизнес". Он добавил, что то, что Пекин сделал с распространением коронавируса в мире - возмутительная ситуация.
США назвали причину новых санкций против Китая.
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