Трамп подтвердил возможность запрета TikTok в стране

В Вашингтоне рассматривают вариант с запретом китайского приложения.

Дональд Трамп подтвердил возможность запрета TikTok в США. Американский президент в интервью для журналистов телекомпании Gray Television объяснил, что Вашингтон рассматривает вариант с полным запретом китайского приложения на территории страны. Однако это решение - "одно из многих" рассматриваемых предложений. Полная версия выступления политика будет опубликована в воскресенье.

Да, мы рассматриваем это Дональд Трамп, президент США

Политик прокомментировал аналогичное заявление государственного секретаря Майка Помпео. По словам Трампа, "это большой бизнес". Он добавил, что то, что Пекин сделал с распространением коронавируса в мире - возмутительная ситуация.

США назвали причину новых санкций против Китая.