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Трамп подтвердил возможность запрета TikTok в стране
Сегодня, 10:57
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lesjasap

Трамп подтвердил возможность запрета TikTok в стране

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В Вашингтоне рассматривают вариант с запретом китайского приложения.

Дональд Трамп подтвердил возможность запрета TikTok в США. Американский президент в интервью для журналистов телекомпании Gray Television объяснил, что Вашингтон рассматривает вариант с полным запретом китайского приложения на территории страны. Однако это решение  - "одно из многих" рассматриваемых предложений. Полная версия выступления политика будет опубликована в воскресенье.

Да, мы рассматриваем это

Дональд Трамп, президент США

Политик прокомментировал аналогичное заявление государственного секретаря Майка Помпео. По словам Трампа, "это большой бизнес". Он добавил, что то, что Пекин сделал с распространением коронавируса в мире - возмутительная ситуация.

США назвали причину новых санкций против Китая.

Теги: tiktok, дональд трамп, китай
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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