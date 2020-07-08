Госдепартамент США не доволен "нарушениями прав человека" в Тибете.

США назвали причину новых санкций против Китая. Об этом сообщили журналисты из Reuters со ссылкой на заявление государственного секретаря Майка Помпео. Чиновник объяснил, что Вашингтон введёт новые ограничения против Пекина из-за нарушения прав человека в Тибете. Против партийных и правительственных деятелей будут действовать визовые ограничения.

Майк Помпео отметил, что власти КНР отказываются пускать в данный регион американских дипломатов, политиков и журналистов.

Доступ в тибетские территории становится все более важным для стабильности региона, учитывая нарушения человеческих прав со стороны Коммунистической партии Китая Майк Помпео, госсекретарь США

В Госдепартаменте США добавили, что Китай не смог избежать загрязнения окружающей среды в Тибете. Вопросы у дипломатов вызывает ситуация с истоком многих рек Азии.

В МИД Китая назвали Помпео "политиканом".

Видео: YouTube / Hindustan Times