Госсекретарь США заявил, что Вашингтон рассматривает возможность запрета китайского приложения.

Майк Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США. Об этом американский государственный секретарь рассказал журналистам телеканала Fox News. Чиновник заявил, что Белый дом рассматривает возможность запрета функционирования китайского приложения.

Мы относимся к этому очень серьезно и, безусловно, рассматриваем это Майк Помпео, госсекретарь США

В США отметили, что "сделают все как надо" в отношении китайских приложений, установленных на мобильные гаджеты людей. Майк Помпео рекомендовал американцам устанавливать TikTok только в том случае, если они хотят, чтобы их личные данные оказались в руках коммунистической партии Китая.

Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров.