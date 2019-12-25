Майк Помпео рассказал о возможном запрете TikTok в США. Об этом американский государственный секретарь рассказал журналистам телеканала Fox News. Чиновник заявил, что Белый дом рассматривает возможность запрета функционирования китайского приложения.
Мы относимся к этому очень серьезно и, безусловно, рассматриваем это
Майк Помпео, госсекретарь США
В США отметили, что "сделают все как надо" в отношении китайских приложений, установленных на мобильные гаджеты людей. Майк Помпео рекомендовал американцам устанавливать TikTok только в том случае, если они хотят, чтобы их личные данные оказались в руках коммунистической партии Китая.
Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров.
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