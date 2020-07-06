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Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров

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Принимавшие участие в съёмках во время карантина сдали рекордные 140 тестов на коронавирус.

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что Клип Билана в стиле TikTok за сутки набрал более миллиона просмотров. Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская в своем Instagram-аккаунте.

Рудковская отметила, что принимавшие участие в съёмках во время карантина сдали 140 тестов на коронавирус. Видеоролик снят на песню "Химия".

Этот ролик войдёт в историю для нас даже потому, что был снят в карантинное для всех время !

Яна Рудковская, продюсер.

В клипе показана история персонажа Билана, который влюбляется в незнакомку. 

Ранее мы сообщали о том, что уроженец Хакасии стал академиком американской кинопремии "Оскар".

Видео:bilanofficial/YouTube

Теги: билан, культура, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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