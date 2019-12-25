  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Уроженец Хакасии стал академиком американской кинопремии "Оскар"
Сегодня, 8:29
30
IRINA_CHALKINA

Уроженец Хакасии стал академиком американской кинопремии "Оскар"

0 0

Церемонию вручения премии Оскар перенесли на 25 апреля 2021 года в связи со вспышкой коронавируса.

В понедельник, 6 июля, стало известно, что уроженец Хакасии стал академиком американской кинопремии "Оскар". Об этом сообщается на официальном сайте организации. 

Отметим, что уроженец Хакасии Игорь Литонинский работал над такими картинами, как "Дылда", "Сталинград" и "9 рота".

Как оказалось, американская киноакадемия опубликовала список из 819 деятелей кино со всего мира, которым предлагает присоединиться к ней. Такие приглашения получили режиссеры-документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.

Ранее мы сообщали о том, что на Первом покажут фильм Гарика Сукачева об Алтае.

Фото:pixabay

Теги: кино, культура, новости россии, оскар
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии