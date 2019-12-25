Церемонию вручения премии Оскар перенесли на 25 апреля 2021 года в связи со вспышкой коронавируса.

В понедельник, 6 июля, стало известно, что уроженец Хакасии стал академиком американской кинопремии "Оскар". Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отметим, что уроженец Хакасии Игорь Литонинский работал над такими картинами, как "Дылда", "Сталинград" и "9 рота".

Как оказалось, американская киноакадемия опубликовала список из 819 деятелей кино со всего мира, которым предлагает присоединиться к ней. Такие приглашения получили режиссеры-документалисты Виталий Манский и Марина Разбежкина, звукорежиссер Павел Дореули и супервайзер визуальных эффектов Дмитрий Токояков.

Ранее мы сообщали о том, что на Первом покажут фильм Гарика Сукачева об Алтае.

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