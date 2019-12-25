Власти решили запретить приложения, которые, по их мнению, вредят суверенитету и целостности страны.

В Индии заблокировали TikTok и WeChat. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В общей сложности, индийские власти запретили 59 приложений. Они считают, что многие приложения подрывают обороноспособность и безопасность страны. В правительстве уверены, что это в основном китайские приложения, предназначенные для мобильных и других устройств. Речь идёт о Mobile Legends, Kwai, Clash of Kings, Baidu map, Club Factory, UC News, Weibo и многие другие.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что житель Москвы решил продать на Avito танк Т-34-85.

Фото: pixabay