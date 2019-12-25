Житель Москвы решил продать на Avito танк Т-34-85

Он выложил объявление на сервисе объявлений Avito.

Житель Москвы опубликовал объявление о продаже танка Т-34.

В описании к объявлению было сказано, что советский танк продается после полной реставрации и является оригиналом. Выпущен в 1945 году. Автор объявления уточнил, что имеет документы на собственность. Помимо этого, продавец решил продать реактивную систему залпового огня БМ-13Н "Катюша" на шасси "Студебеккер" за 5,2 млн рублей.

Позднее, объявление было снято с публикации.

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Фото: Avito / Рембат