Собянин подчеркнул, что строительство пришлось передвинуть с мая на июнь из-за пандемии коронавируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую станцию "Славянский бульвар" на МЦД-1. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в Twitter.

Градоначальник анонсировал открытие новых платформ и повышение качества подвижного состава. Он заявил о сотрудничестве с российскими железными дорогами. Собянин подчеркнул, что станция сделана качественно. Москвичам и гостям города будет приятно ею пользоваться. Затем столичный мэр отметил важность нового пересадочного узла.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что МИД КНР оценил создание формата консультаций США и ЕС по "китайской угрозе".

Фото: Twitter / Сергей Собянин