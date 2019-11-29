Мэрия Москвы отреагировала на перебои в работе МЦД

Чиновники объяснили, чья это сфера ответственности.

В Мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД. Чиновники заявили, что неисправность произошла из-за недоработки частным перевозчиком. Он внедрил в проект собственную систему перекодировки проездных карт "Тройка" в соответствии с тарифами. Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов рассказал "Коммерсанту", что это строго сфера ответственности ЦППК

Все расходы берет на себя АО "ЦППК" по договору с правительством Москвы и Московской области прокомментировал спикер

Устранением ошибок занимается местный метрополитен. С 28 ноября ведется тестирование новой системы на турникетах. Из-за проблем на участке Сергей Собянин написал о том, что с 25 ноября по 8 декабря проезд для жителей Москвы и гостей столицы по МЦД будет бесплатным.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин откроет платную трассу М-11 Москва-Петербург.

