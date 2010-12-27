Путин откроет платную трассу М-11 Москва-Петербург

Общая протяженность трассы – 669 километров.

Владимир Путин лично будет присутствовать на открытии платной трассы М-11 "Москва – Санкт-Петербург". Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя президента по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергея Иванова.

Новая трасса начинается от МКАД в Москве и примыкает к КАД в Петербурге. Общая протяженность трассы – 669 километров. Весной глава "Автодора" заявил, что стоимость проезжа по платной трассе составит около 2 тысяч рублей.

Автоэксперт: "Ехать из Петербурга в Москву на автомобиле – не самое разумное решение".