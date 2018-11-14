Автоэксперт: "Ехать из Петербурга в Москву на автомобиле – не самое разумное решение"

Руководитель региональной общественной организации автомобилистов "СПБ.АВТО" оценил востребованность новой трассы М-11.

Специалисты "Автодора" назвали примерную стоимость проезда по трассе М-11 от Санкт-Петербурга до Москвы. Она будет варьироваться от 2000 до 4000 тысяч рублей.

Piter.TV узнал у руководителя региональной общественной организации автомобилистов "СПБ.АВТО" Святослава Данилова, будет ли пользоваться новая трасса популярностью у петербуржцев.

"Пользоваться трассой будут, потому что на поезде или самолете дешевле не получается. Почему? Потому что в автомобиле может ехать не один водитель, а четыре человека. Таким образом сумма распределяется на всех пассажиров поездки и выходит не дорого. За 5,5 часов движения от Петербурга до Москвы – это очень хорошее предложение", – рассказал Данилов.

С другой стороны, автоэксперт отметил, что ехать на автомобиле из одной столицы в другую "не самое разумное решение", потому что в Москве на дорогах зачастую пробки. Святослав Данилов уточнил, что для него самым удобным средством передвижения в данном случае является поезд. Отправляется он из центра Петербурга и прибывает в центр Москвы. Это позволяет быстрее добраться до аэропорта или решить рабочие вопросы.

"В Москве нужно подгадывать определенное время, чтобы ехать без заторов и не потерять большое количество времени. Но на выходные, почему нет. Съездить компанией на машине из четырех человек, это будет дешевле и не так долго", – добавил специалист.

Также на трассе М-11 устанавливают вышки для раздачи сотовой связи.

Фото: Автодор