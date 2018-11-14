На трассе М-11 устанавливают вышки для раздачи сотовой связи

Готовы более 50% фундаментов.

На трассе М-11, которая соединит Петербург с Москвой, начали устанавливать вышки сотовой связи. Нужное количество для бесперебойного покрытия дороги определили крупнейшие операторы сотовой связи. Об этом сообщила компания "Автодор", которая реализует данный проект.

Полностью завершить установку вышек планируется уже в первом квартале 2020 года. Сейчас смонтировали более половины фундаментов, к установке готовы 20% вышек.

После окончания работ на всем протяжении трассы будет обеспечен устойчивый сигнал для передачи данных по стандарту 4G.

Ранее были названы сроки запуска движения по платной трассе М-11.

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