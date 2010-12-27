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Названы сроки запуска движения по платной трассе М-11
Сегодня, 13:22
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arteliseev

Названы сроки запуска движения по платной трассе М-11

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Новую магистраль планируют достроить к 15 ноября.

Новая скоростная трасса, связывающая Москву и Петербург, планирует запустить движение для автомобилистов уже к концу ноября. После окончания ремонта потребуется время для оформления документов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова. 

"Открытие может занять какое-то время. В ноябре", — ответил чиновник на вопрос о точной дате открытия движения. 

Сама трасса протяженностью 669 км представляет из себя четырехполосную магистраль с предусмотренной максимальной скоростью в 130 км/ч. Также новая дорога будет идти параллельно трассе М10 "Россия" и примыкать к КАДу и МКАДу. По сообщению от Минтранса, стоимость проезда по новой трассе составит две тысячи рублей. 

Недавно мы писали об открытии одного из участков новой трассы М11.

Фото: pixabay.com

Теги: автомобили, строительство, трасса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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