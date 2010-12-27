Открылся новый участок трассы М11 в Петербург

Движение по 7-му этапу стартовало 3 сентября.

Масштабная скоростная платная трасса, начинающаяся от Великого Новгорода и проходящая через Москву, почти добралась до столицы на Неве. 3 сентября на 561-м километре М11 открылся новый, седьмой этап движения, который так ждали автомобилисты, сообщил пресс-центр ООО "Магистраль двух столиц".

Новый участок стартует недалеко от окрестностей Мясного Бора в Новгородской области и заканчивается у трассы А-120 в районе Тосно. Для водителей созданы необходимые удобства по пути, поставлены препятствия от выхода диких животных на дорогу, а чтобы звери могли беспрепятственно мигрировать, работники установили зверопроходы, изолированные от дороги шумозащитными экранами. Трасса хорошо освещена и оборудована барьерными ограждениями.

Последний участок трассы ООО "Магистраль двух столиц" планирует сдать до нового года. В черте Санкт-Петербурга дорога пройдет по территории Московского и Пушкинского районов. В Ленинградской области – через Тосненский район. Это первая в России трасса, которой присвоена наивысшая категория 1A.

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Фото: официальный сайт ООО "Магистраль двух столиц"