С петербургских улиц могут исчезнуть все маршрутки

Их хотят заменить на социальные автобусы.

Комитет по транспорту Петербурга готовит новую реформу, в результате которой с улиц города могут исчезнуть все маршрутки. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

Предположительно, с середины июля 2020 года на место привычных автобусов с приставкой "К" могут поставить более вместительные и окрашенные в единый цвет социальные автобусы.

Нововведения коснутся и оплаты стоимости проезда. Она станет одинаковой во всем без исключения наземном транспорте, вне зависимости от того, какой перевозчик обслуживает маршрут - городской или коммерческий. Петербуржцы смогут пользоваться любыми проездными билетами, а владельцы "Подорожника" будут получать скидку уже с первой поездки.

Ранее мы писали, что пьяного водителя привязали к машине после ДТП на Петергофском шоссе.

Фото: visit-petersburg.ru