Пьяного водителя привязали к машине после ДТП на Петергофском шоссе

Мужчина стал виновником аварии с участием трех автомобилей.

Вечером 10 сентября в Петродворцовом районе Петербурга произошла авария с участием трех машин. По словам очевидцев, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В сети появилась фотография с места происшествия.

Столкновение трех автомобилей произошло около 23 часов вечера на пересечении Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого. Виновник аварии пытался отодвинуть своей машиной впереди стоящую маршрутку. Когда мужчина понял, что задуманное не получится осуществить, он решил проехать между маршруткой и другой машиной в левом ряду. "В итоге весь бок поцарапал ребятам", - написал автор поста.

Пострадавшие автомобилисты вышли из своих транспортных средств и привязали нарушителя хомутами к машине, чтобы он не смог сбежать. На место происшествия вызвали наряд ДПС.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб