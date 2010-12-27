Внедорожник перевернулся на крышу на Выборгской набережной

На месте происшествия работали медики.

В ночь на 10 сентября возле дома №51 на Выборгской набережной произошла авария. По словам очевидцев, водитель Range Rover не справился с управлением и перевернул свой автомобиль на крышу. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что на месте аварии работали медики. Однако, как сообщили свидетели, помощь водителю не понадобилась.

На участке дороги, где произошло ДТП, ведутся ремонтные работы. Среди возможных причин аварии очевидцы называют скорость и отсутствие "нормального предупреждения" об ограничениях.

Ранее мы писали, что пострадавшего в аварии на КАД забирали в больницу на вертолете.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб