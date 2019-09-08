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Пострадавшего в аварии на КАД забирали в больницу на вертолете

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Там столкнулось несколько автомобилей и мотоциклист.

В Петербурге 8 сентября на КАД произошла страшная авария, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Известно, что внутренней стороне КАД между Пискаревским проспектом и Шафировским проспектом столкнулись три автомобиля и мотоциклист. Свидетели ДТП предполагают, что причиной аварии стал обгон, а байкер лишь свидетель происшествия.

Сообщается, что одного из пострадавших в тяжелом состоянии в Елизаветинскую больницу доставили вертолетом. По факту аварии проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: на проспекте Авиаконструкторов автомобиль сбил детей на пешеходном переходе.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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