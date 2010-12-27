На проспекте Авиаконструкторов автомобиль сбил детей на пешеходном переходе

По предварительной информации, два ребенка катались на велосипедах.

Днем 8 сентября в Петербурге на проспекте Авиаконструкторов автомобиль сбил детей, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сообщается, что автомобиль "Киа Рио X-line" совершил наезд на детей на проспекте Авиаконструкторов возле дома № 47. Происшествие случилось на пешеходном переходе. По предварительной информации, дети катались на велосипедах.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все причины аварии.

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Фото: vk.com/spb_today