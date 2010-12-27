На съезде с КАД упал грузовик

Причины ДТП неизвестны.

Днем 8 сентября на съезде с КАД произошла авария, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Сообщается, что с КАД на Колтушское шоссе упал грузовик. Как видно с фотографий с места происшествия, машина пробила ограждение и слетела с проезжей части. ДТП мешает проезду других автомобилей, начинает собираться пробка.

По предварительной информации, пострадавших нет. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в ночной аварии в Ленобласти погибли три человека.

Фото: vk.com/spb_today