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В ночной аварии в Ленобласти погибли три человека
Сегодня, 12:02
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EvaRaskol

В ночной аварии в Ленобласти погибли три человека

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Один из автомобилей выехал на встречную полосу.

В ночь на 8 сентября в Ленинградской области произошла смертельная авария, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, около 00:35 в Тосненском районе на 11-м км автодороги "Павловск - Косые Мосты" женщина 1973 года рождения за рулем автомобиля "Хонда" выехала на встречную полосу и столкнулась с "БМВ".

В результате аварии погибли на месте трое мужчин – водитель "БМВ" 1971 года рождения и два его пассажира 1972 года рождения и примерно 45-и лет. Водитель "Хонды" госпитализирована с тяжелыми травмами.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: авария на Лиговском проспекте парализовала движение общественного транспорта.

Фото: Pixabay

Теги: авария, дтп, ленобласть, смерть
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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