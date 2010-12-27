В ночной аварии в Ленобласти погибли три человека

Один из автомобилей выехал на встречную полосу.

В ночь на 8 сентября в Ленинградской области произошла смертельная авария, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, около 00:35 в Тосненском районе на 11-м км автодороги "Павловск - Косые Мосты" женщина 1973 года рождения за рулем автомобиля "Хонда" выехала на встречную полосу и столкнулась с "БМВ".

В результате аварии погибли на месте трое мужчин – водитель "БМВ" 1971 года рождения и два его пассажира 1972 года рождения и примерно 45-и лет. Водитель "Хонды" госпитализирована с тяжелыми травмами.

По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: Pixabay