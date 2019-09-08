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Авария на Лиговском проспекте парализовала движение общественного транспорта

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Автомобили столкнулись на пересечении трамвайных путей.

Утром 8 сентября в центре Петербурга случился транспортный коллапс, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Так, на повороте с Лиговского проспекта на Кузнечный переулок прямо на пересечении трамвайных путей столкнулись два автомобиля. Авария не сильная, но машины значительное мешают проезду. Автобусы и трамваи проехать не могли, поэтому собралась пробка из общественного транспорта.

По факту происшествия проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: на Московском проспекте загорелась машина.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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