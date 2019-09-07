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На Московском проспекте загорелась машина

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Из-за чего это случилось – неизвестно.

Вечером 7 сентября в Петербурге на Московском шоссе загорелся автомобиль, рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как видно на видео с места происшествия, машина стоит на обочине и вся охвачена огнем. Свидетели происшествия сообщили, что водитель сам не понимает, почему загорелся его автомобиль.

По предварительной информации, пострадавших нет. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на Невском проспекте иномарка столкнулась с пожарной машиной.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: автомобиль, московский проспект, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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