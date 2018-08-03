Проезд по МЦД сделали бесплатным на две недели, начиная с 25 ноября. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в соцсетях. По словам главы Москвы, такое решение чиновники приняли ради "более тщательной наладки билетной системы".
Из-за роста пассажиропотока количество вагонов в составах увеличат с 10 до 11. Планируется, что в часы пик количество пассажиров возрастет на треть. Напомним, что первые электрички по двум маршрутам запущены в столице 21 ноября. Тогда не обошлось без неполадок. Сначала проблемы возникли с турникетами, через день произошел сбой в работе механизма закрывания дверей в проезде "Иволга".
В будущем станции увеличат до 66, а пересадочных пунктов - до 27. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 почти 4 млн жителей города получат большую доступность транспорта.
Ранее Piter.tv писал о том, что Путин откроет платную трассу М-11 Москва-Петербург.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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