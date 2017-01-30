Проезд по МЦД вновь стал платным с 9 декабря

На диаметре будут действовать три тарифные зоны.

Проезд по Московскому центральному диаметру вновь стал платным с 9 декабря. Пассажиры смогут оплачивать движение по карте "Тройка", льготным проездным. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании.

Сейчас на МЦД действуют три тарифные зоны. В Центральной он равен проезду в метро по тарифу "Кошелек" по карте "Тройка" (38 руб.). В зоне "Пригород" проехаться можно за 45 рублей, а в "Дальней" - 45 + 23 рубля за каждую зону за пределами МЦД.

Напомним, что москвичам ранее разрешили 2 недели ездить по МЦД бесплатно. Это было связано с необходимостью отладки билетной системы.

Ранее Piter.tv писал о том, что проезд в московском метро подорожает с февраля 2020 года.