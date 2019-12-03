Проезд в московском метро подорожает с февраля 2020 года

Стоимость повысится на 2 рубля.

Московское метро с 1 февраля 2020 года поднимет цены на билеты на общественный транспорт. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы к заседанию президиума столичного правительства.

В метро, МЦК, МЦД (зона "Центральная") можно проехать по "Тройке" за 40 рублей (ранее 38 рублей). Разовый "Единый" билет стоит 57 рублей (ранее 55 рублей).

При этом безлимитные проездные будут стоить также, как прежде. Одни сутки – 230 рублей, трое суток – 480 рублей, месяц – 2170 рублей, три месяца – 5430 рублей, год – 19 500 рублей.

В Смольном официально огласили стоимость проезда в метро Петербурга с 1 января 2020 года.