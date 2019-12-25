Жители Нахибина будут добираться до Москвы быстрее на 40 минут.

Стало известно, какие станции МЦД откроют в Подмосковье в 2020 году. Об этом рассказывает телеканал "360".

Отмечается, что пандемия коронавируса не сорвала планы по строительству новых станций. Накануне открылось две - Новодачная и Нахабино.

Как отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьёв, МЦД стало спасением для жителей Подмосковья, которые добираются на работу в столицу.

Вообще МЦД всеми без исключения оценивается как удобный, комфортный, доступный и дешевый транспорт. Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья

Сообщается, что жители Нахибина, например, теперь будут добираться до Москвы быстрее на 40 минут. Это экономнее на 130 рублей по сравнению с электричкой.

С момента открытия МЦД было совершенно 76 миллионов поездок, а метро в Москве разгрузилось на 12%.

Отметим, что в августе откроется станция Долгопрудное, в декабре — станция Баковка.

Ранее мы писали, что на юго-востоке Москвы электричка сбила 2 мужчин.

Фото: Twitter / Сергей Собянин