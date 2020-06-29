Китай выступил против развития отношений между Европой и США.

МИД КНР оценил создание формата консультаций США и ЕС по "китайской угрозе". Он выразил надежду, что США и ЕС примут рациональную позицию по отношению к Китаю и не будут прибегать к сотрудничеству, которое будет направлено против третьих сторон. Об этом сообщает ТАСС.

В министерстве ожидают, что США займет сторону стран, отвечающих за интересы глобального мира и процветания. МИД КНР подчеркнул, что развитие Китая – это мировая возможность, а не угроза кому бы то ни было. Китайская сторона выступила против замечаний Майка Помпео.

В четверг, 25 июня, госсекретарь США Майк Помпео выступил в Германском фонде Маршала в Брюсселе. Он заявил, что США и ЕС разработали новый постоянный формат политических консультаций для высокого обсуждения "китайской угрозы".

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Видео: Twitter / Lijian Zhao 赵立坚