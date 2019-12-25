Контракт с омским клубом заключен по схеме "1+1".

Бывший хоккеист СКА Илья Ковальчук возвращается в Россию – олимпийский чемпион пополнит состав омского "Авангарда". Об этом рассказала пресс-служба клуба 26 декабря.

Контракт форварда с омским клубом заключен по схеме "1+1". Генеральный менеджер ХК "Авангард" Алексей Волков рассказал, что переговоры с нападающим велись на протяжении всей последней недели.

Илья Ковальчук отыграл за СКА шесть сезонов с 2012 по 2018 года. В составе петербургских армейцев нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, а также лучшим бомбардиром в истории команды. В апреле 2018-го Ковальчук покинул СКА и вернулся в НХЛ.

В НХЛ Ковальчук за 13 лет провел 966 матчей, рассказала пресс-служба "Авангарда".

В апреле он делился своими мыслями о возвращении в Россию.

Фото: Piter.tv (архив)