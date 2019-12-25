Экс-нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мыслями о возвращении в Россию

Хоккеист отыграл в Петербурге шесть сезонов.

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Илья Ковальчук в интервью YouTube-каналу BulinSchool рассказал о возможности вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ - прим.).

Хочу ли доиграть карьеру в России? Посмотрим, вернусь ли обратно, пока не знаю. Если перестану волноваться перед играми, это будет звоночком. А пока я в хорошей форме. Надеюсь, продолжение сезона в НХЛ будет. Мы в подвешенном состоянии. До 30 апреля на самоизоляции. Думаю, со зрителями точно не разрешат играть. А какой хоккей без зрителей? Это бизнес, посмотрим, что решат. Илья Ковальчук, нападающий "Вашингтон Кэпиталз"

Напомним, Илья Ковальчук отыграл за СКА шесть сезонов с 2012 по 2018 года. В составе петербургских армейцев нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, а также лучшим бомбардиром в истории команды. В апреле 2018-го Ковальчук покинул СКА и вернулся в НХЛ.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее стало известно, что НХЛ не будет проводить Матч всех звезд в следующем сезоне.

Фото: ska.ru