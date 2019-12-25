НХЛ не будет проводить Матч всех звезд в следующем сезоне

Обозреватель TSN Hockey Пьер Лебрюн в своем Twitter-аккаунте сообщил информацию о новых планах руководства Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) касательно продолжения сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса, и начала нового сезона.

"НХЛ готова отложить старт следующего чемпионата до ноября, чтобы завершить нынешний сезон летом, если это будет возможно. Руководство считает, что следующий сезон будет полноценным. Он начнется в ноябре, а плей-офф планируется завершить к концу июня. Матч звезд и недельные паузы для команд будут отменены. При этом лично я не верю, что сезон будет возобновлен", - написал Лебрюн.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее стало известно, что НХЛ может возобновить сезон в августе.

Фото: NHL.com