НХЛ может возобновить сезон в августе

Матчи плей-офф пройдут без зрителей.

Как сообщает телеканал CBC, руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) рассматривает вариант возобновить нынешний сезон в августе.

Есть вероятность того, что пауза в регулярном сезоне может продлиться до конца лета. Также не исключено, что матчи плей-офф пройдут без зрителей во избежание риска распространения коронавируса.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

Ранее стало известно, что НХЛ может доиграть сезон в Северной Дакоте.

Фото: NHL.com