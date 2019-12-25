НХЛ может доиграть сезон в Северной Дакоте

Как сообщает портал Sportsnet, руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) рассматривает вариант провести оставшиеся матчи регулярного сезона и плей-офф в штате Северная Дакота.
Данный вариант рассматривается, поскольку Северная Дакота является одним из самых малонаселенных штатов США. В связи с этим будет возможность провести матчи без зрителей на ледовой арене в городе Гранд-Форкс. На ней проходили международные хоккейные турниры среди юношеских команд.
Проблемой для проведения остатка сезона НХЛ в Северной Дакоте может стать вопрос с наличием отелей для размещения всех команд. Также неизвестно, готов ли сам штат принять матчи лиги. В связи с этим руководство турнира продолжают искать альтернативные варианты доиграть сезон.
Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.
Ранее стало известно, что НХЛ рассматривает вариант провести плей-офф в четырех городах.
Фото: NHL.com
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