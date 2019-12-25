НХЛ рассматривает вариант провести плей-офф в четырех городах

Количество участников может вырасти до 24 команд.

По информации обозревателя TSN Hockey Пьер Лебрюн, руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) рассматривает вариант проведения плей-офф в централизованном формате с участием 16 команд.

Это значит, что все игры могут пройти в четырех городах на территории США и Канады. Такое может произойти, если регулярный чемпионат не доиграют, и за Кубок Стэнли будут бороться команды, которые на данный момент находятся в зоне плей-офф. По словам Лебрюна, также рассматривается вариант увеличить количество участников плей-офф до 24 команд. Он отметил, что в НХЛ стремятся сделать все, чтобы провести нормальный плей-офф.

Напомним, 13 марта руководство НХЛ приостановило сезон на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Игрокам разрешили вернуться домой на время паузы с условием соблюдать правила карантина.

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Фото: NHL.com